نادي الأسير: إسرائيل اعتقلت مئة فلسطيني في الضفة خلال اليومين الماضيين

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 11:32 ص

جنود إسرائيليون في رام الله يوم الخميس. تصوير: محمد تركمان - رويترز.

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال اليومين الماضيين مئة فلسطيني من الضفة الغربية بينهم نائبان في المجلس التشريعي وصحفي وسيدة.

وأضاف النادي في بيان له "شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت 45 مواطنا على الأقل بينهم سيدة ونائبان في المجلس التشريعي وصحفي".

وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أمر الجيش بتنفيذ حملات اعتقالات واسعة في صفوف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة له على تويتر "اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 40 مطلوبا فلسطينيا ومن بينهم 37 ناشطا من حماس".

وتأتي حملة الاعتقالات بعد مقتل جنديين إسرائيليين بالقرب من مدينة رام الله وتمكن المنفذ من الفرار.

وتوعدت إسرائيل بملاحقة المنفذ وقال أدرعي في تغريدة أخرى على تويتر "في الأيام الأخيرة تمكنت خلية إرهابية تابعة لحماس من استهدافنا وتدفيعنا ثمنا كبيرا وأيضا في هذه الحالة سنلاحقهم وسنحاسب هذه الخلية".

من ناحية أخرى قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب يوم الجمعة بعد أن طعنه فلسطيني داخل مستوطنة بيت إيل القريبة من رام الله.

وذكر أدرعي في تغريدة له على توتير "قام المخرب بطعن الجندي بسكين وأصابه أيضا بواسطة حجر من مسافة قصيرة ومن المؤشرات في الميدان يتضح أن المخرب أصيب أيضا... التحقيق متواصل".

ولم يصدر تعقيب من أي جهة فلسطينية حول العملية الأخيرة.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير سها جادو)

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