نادي الأسير: السلطات الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيا بينهم صحفيان
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جنود إسرائيليون في الخليل يوم 3 أغسطس آب 2018. تصوير: موسى قواسمة - رويترز(reuters_tickers)
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الاثنين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 16 مواطنا بينهم صحفيان من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وأضاف النادي في بيان أن الصحفيين المعتقلين هما إبراهيم الرنتيسي من رام الله ونادر بيبرس من القدس وقد جرى اعتقالهما من منزليهما.
وأوضح النادي أن عدد الصحفيين الفلسطينيين في السجون الإسرئيلية يبلغ الآن 24 صحفيا من بينهم أربع صحفيات.
ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول عمليات الاعتقال أو سبب اعتقال الصحفيين.
(تغطية صحفية علي صوافطة - تحرير نادية الجويلي)
رويترز