هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 06:50 ص

انفجار على طريق سريع قرب بلدة أسدود في جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء. (صورة لرويترز ويتم توزيعها كما تلقتها كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

القدس/غزة (رويترز) - أطلق ناشطون فلسطينيون صواريخ على إسرائيل يوم الأربعاء في اليوم الثاني من العنف المتصاعد عبر الحدود، مما جعل الناس يهرعون إلى الملاجئ مع دوي صفارات الإنذار رغم عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبدأ يوم الثلاثاء أسوأ قتال منذ شهور بعد أن قتلت إسرائيل قياديا كبيرا من حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران في غزة متهمة إياه بأنه العقل المدبر للهجمات التي وقعت ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وردا على ذلك أطلق مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي نحو 200 صاروخ على إسرائيل طوال يوم الثلاثاء. وأدت ضربات جوية إسرائيلية أخرى ضد أهداف لحركة الجهاد في غزة إلى مقتل ثمانية فلسطينيين آخرين.

ويبدو أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال حتى الآن. وذكر مصدر دبلوماسي لرويترز أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط في طريقه إلى القاهرة لبدء وساطة لإنهاء العنف.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية‭ ‬-تحرير‭ ‬أشرف راضي)

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