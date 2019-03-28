هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 12:06 م

فاليتا (رويترز) - قال شاهد من رويترز إن ناقلة صغيرة خطفها مهاجرون قبالة ساحل ليبيا رست في ميناء فاليتا يوم الخميس بعدما سيطرت قوات خاصة من مالطا عليها.

وانتشلت سفينة (إلهيبلو 1) نحو 108 مهاجرين قاموا بعد ذلك بخطفها عندما اتضح لهم أنها تعتزم إعادتهم إلى ليبيا.

وقال الشاهد إن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص بينما نزل بقية المهاجرين في الميناء واستقلوا حافلات.

وقالت القوات المسلحة في مالطا في بيان يوم الخميس إنها منعت الناقلة من دخول مياهها الإقليمية ثم صعد فريق عمليات خاصة إلى متن الناقلة لتأمينها.

وذكرت أن الفريق كان مدعوما بزورقي اعتراض سريعين وزورق دورية آخر وطائرة هليكوبتر.

وقال البيان "القبطان أكد مرارا أنه لا يسيطر على الناقلة وأن عددا من المهاجرين أجبروه وهددوه هو وطاقمه لمواصلة الإبحار إلى مالطا".

ويوم الأربعاء قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن بلاده لن تفتح موانئها أمام "مجرمين" ارتكبوا أحد أعمال القرصنة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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