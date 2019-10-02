هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2019 08:45 م

جانب من احتجاجات العراقيين في النجف يوم الأربعاء. تصوير: عبد الله ضياء الدين - رويترز

بغداد (رويترز) - قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت إن الإنترنت انقطع عن معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة بغداد وإن معدل الاتصال انخفض إلى ما دون 70 في المئة، وسط تجدد احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى العنف وانتشرت في أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء بدت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتطبيق التراسل واتس آب معطلة في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل والذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت.

ولم يتسن الوصول إلى خدمات الإنترنت سوى من خلال شبكة افتراضية خاصة، وهي تخفي فعليا موقع الجهاز المستخدم.

(تغطية صحفية احمد ابوالعينين - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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