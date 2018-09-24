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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 07:18 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:18

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين بموسكو يوم 11 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين بأن تزويد "أطراف غير مسؤولة" بنظم أسلحة متقدمة سيؤجج المخاطر في المنطقة.

وفي مكالمة هاتفية بعد قليل من إعلان روسيا أنها ستزود سوريا بنظام إس-300 الصاروخي خلال أسبوعين، قال نتنياهو أيضا إنه أبلغ بوتين بأن إسرائيل ستواصل حماية أمنها ومصالحها.

واتفق نتنياهو مع بوتين أيضا على مواصلة التنسيق بين القوات المسلحة للبلدين.

جاء إعلان روسيا بشأن النظام الصاروخي بعد أسبوع من تحميل موسكو إسرائيل مسؤولية التسبب بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة حربية روسية في سوريا. وحملت إسرائيل سوريا المسؤولية.

وطالما ضغطت إسرائيل على موسكو كي لا تزود سوريا بنظام إس-300، خشية أن يعرقل قدراتها الجوية على ضرب تجمعات قوات إيران وحزب الله في سوريا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن موسكو تفضلت على إسرائيل في الماضي بالامتناع عن تزويد سوريا بالنظام الصاروخي. لكن الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 15 فردا من القوات الروسية أجبر روسيا على اتخاذ "إجراءات ملائمة للرد" من أجل الحفاظ على أمن قواتها.

وقالت روسيا التي تقاتل في سوريا لمساندة الحكومة إن سوريا أسقطت طائرة الاستطلاع آي.إل-20 بطريق الخطأ بعد فترة وجيزة من ضرب طائرات مقاتلة إسرائيلية لهدف قريب. وتحمل روسيا إسرائيل مسؤولية خلق ظروف خطيرة أدت إلى تحطم الطائرة.

وقالت إسرائيل، التي ضربت أهدافا في سوريا مرارا خلال الحرب، إنها ستعمل على تحسين "منع تعارض" مهامها مع القوات الروسية لكنها لن توقف هذه المهام.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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رويترز