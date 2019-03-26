هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 05:20 م

تل أبيب (رويترز) - رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء على تلميحات بأن سياسيين أمريكيين يتلقون أموالا مقابل دعمهم إسرائيل قائلا "الأمر لا علاقة له بالمال".

وكان منشور على تويتر للنائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي إلهان عمر قد تضمن ما اعتبره كثيرون ترديدا لخطاب معاد للسامية بأن اليهود يؤثرون على الحكومات من خلال المال.

وكتبت إلهان تقول "الأمر كله يتعلق بأوراق البنكنوت يا عزيزي". واعتذرت بعد ذلك وقالت إنها ممتنة "للحلفاء والزملاء اليهود الذين يطلعونني على التاريخ المؤلم" للخطاب المعادي للسامية.

وقال نتنياهو في كلمة وجهها من تل أبيب عبر الأقمار الصناعية إلى تجمع لأعضاء لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن "لن يدرك البعض هذا إطلاقا. لن يفهموا أبدا لماذا تدعم الأغلبية العظمى من الأمريكيين -يهود وغير يهود- إسرائيل".

ولم يذكر نتنياهو إلهان بالاسم.

وأضاف "افصلوا هذا عن المال.. الأمر لا علاقة له بالمال".

وتابع قائلا "سبب دعم الشعب الأمريكي لإسرائيل ليس أنهم يريدون أموالنا، وإنما لأنهم يشاركوننا قيمنا".

وكان مقررا أن يلقي نتنياهو الكلمة أمام أيباك بنفسه لكنه عاد إلى إسرائيل يوم الثلاثاء قبل يومين من الموعد المحدد لانتهاء زيارته بعد إصابة سبعة أشخاص في قرية تقع شمالي تل أبيب في هجوم صاروخي انطلق من قطاع غزة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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