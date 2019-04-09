هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 05:09 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي بصوته في الانتخابات في القدس يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

تل أبيب (رويترز) - حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتادي الشواطئ خلال زيارته لشاطئ على البحر المتوسط في يوم الانتخابات يوم الثلاثاء على الخروج من البحر والذهاب للتصويت لصالحه.

وذهب نتنياهو إلى شاطئ بوليج في شمال تل أبيب مرتديا سترة وقميصا بدون رابطة عنق ومحاطا بحرس يرتدون الحلل الكاملة ورابطات العنق ونشر تسجيلا مصورا لمناشدته على صفحته على تويتر.

وقال "إذا كنتم تريدون استكمال الطريق مع (حزب) ليكود ومعي عليكم أن تذهبوا للتصويت". وأضاف "اذهبوا إلى الشاطئ في وقت لاحق".

وقال نتنياهو كذلك إن الذين يستمتعون بيومهم على الشاطئ "قد يستيقظون في الصباح" ليجدوا رئيسا للوزراء من اليسار بدلا منه.

ويوم الانتخابات عطلة رسمية في إسرائيل تغلق فيه المدارس والمكاتب أبوابها. وجاء يوم الثلاثاء مشمسا ودافئا وستظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساء مما يتيح للناخبين الوقت للتنزه على الشاطئ.

وكتب نتنياهو على تويتر في وقت لاحق يقول إنه دعا لاجتماع طارئ مع مسؤولي حملته لبحث ضعف الإقبال على التصويت في معاقل حزبه اليميني ليكود بالمقارنة مع قوة الإقبال في معاقل التيار اليساري.

وتفيد البيانات الرسمية التي نشرتها اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية بأن الاقبال على التصويت حتى ثماني ساعات قبل إغلاق مراكز الاقتراع أقل بنقطة مئوية واحدة فقط عنه في الوقت نفسه في انتخابات عام 2015.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن نتنياهو هو المرشح للفوز على منافسه بيني جانتس الذي يمثل تيار الوسط وتشكيل حكومة جديدة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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