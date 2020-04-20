هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2020 08:22 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في صورة بتاريخ 14 مارس اذار 2020. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا مع منافسه الانتخابي المنتمي للوسط بيني جانتس يوم الاثنين لتشكيل حكومة ائتلافية طارئة مما ينهي عاما من الجمود السياسي.

وأصدر حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب أزرق أبيض الذي يقوده جانتس بيانا مشتركا ذكر أنهما وقعا اتفاقا للوحدة بعد انتخابات أبريل نيسان وسبتمبر أيلول 2019 والثاني من مارس آذار التي لم يحقق فيها أي من الحزبين أغلبية حاكمة في البرلمان.

ولم يُكشف بعد عن التفاصيل الرسمية لاتفاق تقاسم السلطة لكن مصدرا بحزب أزرق أبيض قال إنهما اتفقا على بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء لفترة محددة إلى أن يتولى جانتس السلطة في أكتوبر تشرين الأول 2021.

وحتى ذلك التاريخ، سيصبح جانتس، وهو قائد سابق للجيش، وزيرا للدفاع وسيحصل عدد من حلفائه السياسيين، ومنهم عضوان في حزب العمل، على حقائب وزارية.

وتحدث الحزبان عن وجود نقاط شائكة خلال المفاوضات منها الضم المزمع لمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

ولم يعلق المسؤولون الفلسطينيون بعد على الإعلان.

ويواجه نتنياهو الموجود في السلطة للعام الحادي عشر على التوالي اتهامات فساد لكنه ينفي التهم. والاتهامات الموجهة له هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان جانتس وعد خلال الحملة الانتخابية بعدم قبول حكومة يقودها رئيس وزراء يواجه تهما جنائية لكنه تراجع في الآونة الأخيرة قائلا إن فداحة أزمة فيروس كورونا استلزمت ضرورة تشكيل حكومة وحدة طارئة.

وقال جانتس على تويتر عقب توقيع الاتفاق "منعنا إجراء انتخابات رابعة. سوف نحمي الديمقراطية وسنحارب فيروس كورونا وسنعتني بكل المواطنين الإسرائيليين".

ونشر نتنياهو صورة على تويتر لعلم حزب أزرق أبيض.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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