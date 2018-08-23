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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 11:02 ص 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:02

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في القدس يوم 15 يوليو تموز 2018. تصوير: رونين زفولون - رويترز (reuters_tickers)