نتنياهو يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي إيران وقضايا إقليمية أخرى
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمينا) ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تل أبيب يوم 29 أبريل نيسان 2018. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات أنباء.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل يوم الاثنين لبحث الملف الإيراني وقضايا إقليمية أخرى.
وبومبيو منتقد لاذع لبرنامج إيران النووي مثل نتنياهو وندد يوم السبت بأحدث تجربة صاروخية أجرتها الجمهورية الإسلامية.
وقال نتنياهو في بداية الاجتماع وفقا لبيان أصدره مكتبه "أتطلع لأن أبحث معكم كيف يمكننا سويا أن نوقف العدوان الإيراني في المنطقة في سوريا وفي العراق وفي لبنان وأماكن أخرى وان نواصل جهودنا لتحقيق السلام والأمن للجميع".
وكثيرا ما يستخدم نتنياهو الاجتماعات مع مسؤولين دوليين للدفع بمساعيه من أجل وقف ما يصفها بطموحات إيران النووية. وتعتبر إسرائيل أيضا تحركات طهران لإقامة قواعد في سوريا تهديدا إقليميا إلى جانب جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
وقال مكتب نتنياهو إن الاجتماع جرى الترتيب له الأسبوع الماضي.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)
رويترز