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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 11:54 م 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 23:54

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمينا) ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تل أبيب يوم 29 أبريل نيسان 2018. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات أنباء. (reuters_tickers)