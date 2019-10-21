هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 10:35 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في القدس يوم العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: رونن زفلون - رويترز.

القدس (رويترز) - تخلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الاثنين عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد فشله في الحصول على تأييد شركاء في ائتلاف يتمتع بالأغلبية في البرلمان وبذلك يتيح الفرصة لمنافسه المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس لخلافة رئيس وزراء شغل المنصب أطول مدة متصلة.

وقال نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني إنه غير قادر على تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة أجريت في سبتمبر أيلول وإنه يعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين.

وقال ريفلين إنه يعتزم تكليف جانتس بتشكيل حكومة جديدة.

وقال نتنياهو "في الأسابيع الماضية بذلت كل جهد ليجلس بيني جانتس معي إلى طاولة المفاوضات، كل جهد لتشكيل حكومة وطنية موسعة، كل جهد لتجنب انتخابات أخرى".

والطريق ليس ممهدا أمام جانتس لتشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية وإذا أخفق بدوره فسيتحتم تقريبا إجراء انتخابات عامة جديدة، ستكون الثالثة في إسرائيل منذ أبريل نيسان.

وقال حزب جانتس، أزرق أبيض، في بيان إنه عازم على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية.

وشهد نتنياهو الذي يحكم إسرائيل منذ عقد والذي أمضى في الحكم مدة إجمالية 13 عاما تراجع قوته السياسية في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات وشيكة ينفيها في قضايا فساد.

وتعهد جانتس، وهو قائد سابق للجيش، بألا يشارك في حكومة يقودها رئيس وزراء يواجه تهما جنائية.

وحل حزب ليكود ثانيا في الانتخابات التي أجريت يوم 17 سبتمبر أيلول إذ شغل 32 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا وسبقه في الترتيب حزب أزرق أبيض بحصوله على 33 مقعدا.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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