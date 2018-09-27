نتنياهو يتهم إيران بإخفاء مواد نووية لبرنامج أسلحة
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رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس. تصوير: كارلو اليجري - رويترز.(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران يوم الخميس بإخفاء مواد نووية في مستودع بطهران، قائلا إن ذلك أثبت أنها لم تتخل عن برنامجها للأسلحة النووية.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة "اليوم أكشف لأول مرة أن إيران تملك مستودعا سريا آخر في طهران، مستودعا لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري".
وأضاف "منذ أن حصلنا على الأرشيف الذري كانوا مشغولين بتطهير المستودع الذري. فقط في الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوجراما من المواد المشعة. تعرفون ماذا فعلوا بها؟".
وأجاب قائلا "نقلوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الدليل".
ودعا نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء عمليات تفتيش فورية في موقع تعرفه إسرائيل.
وفي أبريل نيسان، كشف نتنياهو عما قال إنه أرشيف يظهر وجود برنامج إيراني سري للأسلحة النووية قبيل قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وقال إن المسؤولين الإيرانيين بدأوا في تطهير المستودع لكن لا يزال أمامهم الكثير من العمل لأن "لديهم ما لا يقل عن 15 حاوية شحن، إنها ضخمة، 15 حاوية مليئة بالمعدات والمواد المرتبطة بالنشاط النووي مخزنة هناك".
وأضاف "هذا يعني أن هذا الموقع يحوي ما يصل إلى 300 طن من المواد والمعدات النووية".
وتمسكت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا بالاتفاق النووي وتعهدت بإنقاذه رغم قيام الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران.
واتهم نتنياهو القوى الأوروبية باسترضاء إيران.
وقال "ألم يتعلم هؤلاء القادة الأوروبيون شيئا من التاريخ؟ هل سيستيقظون ذات يوم؟".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز