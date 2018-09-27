محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 08:02 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:02

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس. تصوير: كارلو اليجري - رويترز. (reuters_tickers)