هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 01:50 م

من نضال المغربي وجيفري هيلر

غزة/القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة "الضربات المكثفة" على المسلحين في قطاع غزة مع تصاعد العمليات القتالية عبر الحدود لليوم الثالث.

وقتل صاروخ تم إطلاقه من غزة مدنيا إسرائيليا يوم الأحد كما قُتل أربعة فلسطينيين اثنان منهما على الأقل من المسلحين في ضربات إسرائيلية في أخطر اشتباكات حدودية منذ بدء موجة قتال في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخا، اعترض نظام القبة الحديدية عددا كبيرا منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة مضيفا أنه هاجم نحو 220 هدفا تابعا لحركات النشطاء الفلسطينيين في غزة.

وبدأت أحدث موجة عنف قبل يومين عندما أطلق قناص من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية النار على قوات إسرائيلية عبر الحدود مما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي.

واتهمت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل بتأخير تنفيذ تفاهمات سابقة توسطت فيها مصر تهدف إلى إنهاء العنف وتخفيف الحصار على غزة التي يواجه اقتصادها صعوبات.

ويقول محللون استراتيجيون إسرائيليون هذه المرة إن حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية التي تسيطر على غزة تعتقدان فيما يبدو أن لديهما قدرة ما على الضغط من أجل الحصول على تنازلات من إسرائيل التي تبدأ الاحتفالات بذكرى تأسيسها يوم الاربعاء.

ودوت صفارات الإنذار يوم الأحد في مدينة ريهوفوت على مسافة 17 كيلومترا جنوب شرقي تل أبيب. وتستعد المدينة لاستضافة مهرجان الغناء يوروفيجن بعد أسبوعين.

وقال نتنياهو الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع في بيان "أصدرت توجيهات لقوات الدفاع الإسرائيلية هذا الصباح بمواصلة الضربات المكثفة ضد الإرهابيين في قطاع غزة كما أصدرت تعليمات بتعزيز القوات حول قطاع غزة بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة".

*رمضان يقترب

بالنسبة لسكان غزة يأتي التصعيد قبيل بداية شهر رمضان الذي يبدأ يوم الاثنين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد الصواريخ سقط على منزل في مدينة عسقلان مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 58 عاما وهو أول مدني إسرائيلي يسقط في هجوم صاروخي من غزة منذ حرب عام 2014 بين إسرائيل ومسلحين في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 12 فلسطينيا خمسة منهم على الأقل مسلحون قتلوا في غزة منذ يوم الجمعة.

ومنهم رضيعة عمرها 14 شهرا وامرأة قيل في بادئ الأمر إنها أمها الحبلى لكن أسرتها قالت فيما بعد أنها خالتها وقالت الوزارة إنها قتلت في ضربة جوية إسرائيلية.

ونفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن قتلها قائلا إن معلومات مخابرات أظهرت أنهما قتلتا بصاروخ فلسطيني أطلق بطريق الخطأ.

وقال مبعوث من الأمم المتحدة إن المنظمة تعمل مع مصر على محاولة إنهاء القتال الذي دفع السكان على جانبي الحدود للاختباء في مراكز إيواء. وأغلقت المدارس في غزة وفي جنوب إسرائيل.

ودمر القصف الإسرائيلي في غزة مبنيين من عدة طوابق. وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي حذر الناس الذين كانوا بالداخل وطالبهم بإخلاء المبنيين اللذين قال قبل قصفهما إنهما يضمان منشآت أمنية تابعة لحماس.

وقال سعيد النخالة صاحب متجر ملابس في أحد المبنيين والذي كان يتفقد الأنقاض اليوم إنه لم يكن لديه وقت لإنقاذ بضاعته.

وأضاف "كنت أنا وابني في المحل وفجأة صار صوت انفجار أو ضجة عالية وبعدها انفجار ثاني وصارت الناس كلها تهرب، تركنا كل شي ورانا وهربنا ...المكان والبناية كلها تدمرت".

وقطع دوي الصفارات نشرة أخبار الساعة الواحدة ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش) على راديو إسرائيل ودعا المذيع سكان الجنوب ومنهم سكان مدينة بئر السبع للاحتماء في مراكز إيواء.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية ساعدت وساطة القاهرة في إقناع إسرائيل برفع بعض القيود على حركة السكان والبضائع من غزة وإليها وبتوسعة نطاق المنطقة المسوح فيها بالصيد في البحر المتوسط.

لكن إسرائيل عادت وقلصت نطاق الصيد هذا الأسبوع ردا على إطلاق الصواريخ وأغلقت المعابر الحدودية بالكامل يوم السبت بعد تعرضها لوابل من الصواريخ.

ويقيم نحو مليوني فلسطيني في غزة التي يعاني اقتصادها من صعوبات منذ سنوات بسبب إغلاق المعابر على الجانبين الإسرائيلي والمصري إضافة إلى خفض المساعدات الإنسانية والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.

ويبلغ معدل البطالة في غزة 52 بالمئة وفقا لبيانات البنك الدولي وينتشر فيها الفقر.

وتقول إسرائيل إن حصارها للقطاع ضروري لمنع وصول السلاح لحماس. وخاضت الحركة ثلاث حروب منذ أن سيطرت على قطاع غزة في عام 2007 بعد عامين من سحب إسرائيل لمستوطنيها وقواتها منه.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية- تحرير)

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