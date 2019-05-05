هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 10:41 ص

غزة/القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة "الضربات المكثفة" على المسلحين في قطاع غزة مع تصاعد العمليات القتالية عبر الحدود لليوم الثالث.

وقتل صاروخ تم إطلاقه من غزة مدنيا إسرائيليا يوم الأحد كما قُتل اثنان من المسلحين الفلسطينيين في ضربة إسرائيلية، دون أي مؤشر إلى أي وقف وشيك لإطلاق النار في أعنف أعمال قتالية منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخا، رصد نظام القبة الحديدية عددا كبيرا منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة مضيفا أنه هاجم نحو 220 هدفا تابعا لحركات النشطاء الفلسطينيين في غزة.

وقالت الشرطة إن أحد الصواريخ سقط على منزل في مدينة عسقلان مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 58 عاما وهو أول مدني إسرائيلي يسقط في هجوم صاروخي من غزة منذ حرب عام 2014 بين إسرائيل ومسلحين في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال نتنياهو الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع في بيان "أصدرت توجيهات لقوات الدفاع الإسرائيلية هذا الصباح بمواصلة الضربات المكثفة ضد الإرهابيين في قطاع غزة كما أصدرت تعليمات بتعزيز القوات حول قطاع غزة بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة".

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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