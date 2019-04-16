هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2019 10:32 م

من جيفري هيلر

القدس (رويترز) - قال الرئيس الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن غالبية نواب البرلمان نصحوه باختيار رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التي جرت في التاسع من أبريل نيسان فيما يضمن فعليا تعيينه.

وحصل نتنياهو، الذي يتولى المنصب منذ عشر سنوات، على فترة ولاية خامسة رغم إعلان النائب العام أفيخاي مندلبليت في فبراير شباط أنه ينوي توجيه اتهامات لرئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وبموجب القانون يختار الرئيس ريئوفين ريفلين واحدا من زعماء الأحزاب يعتبره الأفضل لتشكيل ائتلاف حاكم. وسيعلن اختياره يوم الأربعاء.

وقال ريفلين في تصريحات أذيعت يوم الثلاثاء، ثاني أيام مشاوراته مع الأحزاب السياسية عن تفضيلاتهم لمن سيتولى منصب رئيس الوزراء، إن نتنياهو مدعوم "الآن من غالبية أعضاء الكنيست".

وأضاف الرئيس "أي مجال أمامي للمناورة قد انتفى الآن".

وكان ترشيح نتنياهو أمرا مفروغا منه بعد أن فاز حزبه ليكود اليميني بأكبر عدد من مقاعد الكنيست في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي وأقر أقرب منافس له وهو بيني جانتس الذي يمثل تيار الوسط بهزيمته.

وقال نتنياهو إنه يعتزم تشكيل ائتلاف من خمسة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الدينية بما يعطي الحكومة التي يقودها حزب ليكود 65 مقعدا بزيادة أربعة مقاعد عما تتمتع به الحكومة الحالية.

وقال ممثلون عن كل هذه الأحزاب لريفلين في الاجتماعات التي بثت على الهواء مباشرة على الإنترنت إنهم يوصون باختيار نتنياهو.

وسيكون جانتس، وهو رئيس سابق لأركان الجيش وحصل حزبه أزرق أبيض على 35 مقعدا، التالي في ترتيب من سيحاولون تشكيل حكومة إذا فشل نتنياهو في القيام بذلك خلال 42 يوما من اختيار ريفلين له.

وحصل ليكود، مثل حزب جانتس، على 35 مقعدا في الكنيست مقارنة بثلاثين مقعدا كان قد حصل عليها في انتخابات 2015.

ونتنياهو ليس ملزما بتقديم استقالته في حال وجهت إليه اتهامات. ويظل بإمكانه عرض موقفه، في جلسة ما قبل المحاكمة مع مندلبليت التي لم يحدد موعدها بعد، بشأن اتهامات رسمية بالرشا والاحتيال.

ومن المقرر أن يصبح رئيس الوزراء الذي يشيد أنصاره بسياساته الأمنية ومكانته الدولية أطول من خدم في هذا المنصب في إسرائيل في يوليو تموز.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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