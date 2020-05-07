هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2020 08:17 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في صورة بتاريخ 14 مارس اذار 2020. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - حظي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس بفرصة أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية حتى رغم محاكمته الوشيكة في اتهامات بالفساد، مما يقربه من الفوز بفترة خامسة في الحكم بعد أكثر من عام من الجمود السياسي.

وأيد 72 من بين 120 عضوا في الكنيست ترشيح نتنياهو بعدما وافق البرلمان على تشريع يقر تفاصيل اتفاق تقاسم السلطة بين حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة منافسه بيني جانتس.

وكلف الرئيس ريئوفين ريفلين، الذي أشرف على مفاوضات التحالف، نتنياهو رسميا بتشكيل حكومة جديدة خلال 14 يوما.

ويعتزم نتنياهو وجانتس اللذان تنافسا في انتخابات غير حاسمة ثلاث مرات منذ أبريل نيسان 2019 تقديم حكومتهما الجديدة لأداء اليمين يوم الأربعاء. ويتضمن اتفاقهما تولي نتنياهو منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا يتسلم بعدها جانتس المنصب منه.

وكان جانتس امتنع سابقا عن تشارك السلطة مع نتنياهو الذي وجهت إليه اتهامات بالكسب غير المشروع. وتراجع جانتس عن ذلك الشهر الماضي قائلا إن هناك حاجة لحكومة وحدة لمواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

واجتاز اتفاقهما عقبة قانونية يوم الأربعاء عندما رفضت المحكمة العليا طعونا من المعارضة وجهات رقابية وقضت بتمكين نتنياهو من تشكيل حكومة رغم اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة الموجهة إليه.

ونفى نتنياهو (70 عاما) ارتكاب أي مخالفة قبل محاكمته التي ستبدأ في 24 مايو أيار.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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