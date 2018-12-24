نتنياهو يدعو لانتخابات إسرائيلية مبكرة في أبريل

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 05:44 م

من جيفري هيلر

القدس (رويترز) - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الدعوة لانتخابات مبكرة خلال أقل من أربعة أشهر متوجها للناخبين مباشرة للحصول على تفويض سياسي جديد قد يساعده في النجاة من اتهامات محتملة في تحقيقات عن مزاعم فساد.

وقالت الحكومة إن السبب الرئيسي للدعوة لانتخابات مبكرة هو خلافات داخل الائتلاف الحاكم بخصوص مشروع قانون جديد للتجنيد العسكري يؤثر على إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد الإجباري.

لكن ثارت تكهنات منذ فترة بأن الزعيم اليميني، الذي حافظ على شعبيته رغم مزاعم الفساد، قد يدعو إلى انتخابات مبكرة قبل أن يتخذ النائب العام قرارا بشأن ما إذا كان سينفذ توصية الشرطة بتوجيه اتهام رسمي لرئيس الوزراء.

ومن المقرر الآن إجراء الانتخابات في التاسع من أبريل نيسان بعدما كانت مقررة في الأصل في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان من المتوقع توجيه الاتهام خلال أسابيع لكن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن النائب العام قد يفضل إرجاء توجيه أي اتهامات خشية أن تؤثر على نتيجة التصويت. وقالت وزارة العدل إن العمل في هذه القضايا سيستمر "مستقلا عن أي أحداث سياسية".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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