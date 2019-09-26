هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2019 06:34 م

القدس (رويترز) - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إلى بث جلسة تمهيدية لمحاكمته بتهم فساد، تعقد الأسبوع المقبل، على الهواء مباشرة، قائلا "حان الوقت ليسمع الناس كل شيء، بما في ذلك جانبي من الرواية".

وبعد انتخابات أجريت يوم 17 سبتمبر أيلول ولم تؤد إلى نتيجة حاسمة، يبذل نتنياهو قصارى جهده للفوز بولاية خامسة قد تمنحه حصانة قانونية في ثلاث قضايا يصفها بأنها بلا أساس وملاحقة لها دوافع سياسية.

ويقول المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت إنه يعتزم توجيه تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو، بناء على نتائج الجلسة التمهيدية.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد سيل استمر ثلاث سنوات من التسريبات الإعلامية المغرضة المتحيزة، حان الوقت ليسمع الناس كل شيء، بما في ذلك جانبي من الرواية".

وأضاف "بالتالي أطالب النائب العام بالسماح ببث الجلسة على الهواء مباشرة... تعلمون أن الشفافية تكشف الحقيقة".

ورفض مكتب ماندلبليت الطلب في وقت لاحق وقال إنه ليس له أساس قانوني ويشكل إهانة للعملية القانونية.

وقال خطاب من المدعي العام لمحاميي نتنياهو إن الجلسة التمهيدية فرصة للمشتبه به لإقناع السلطات بعدم توجيه اتهامات رسمية وليس الغرض منها إقناع الرأي العام.

وأضاف الخطاب "قرار توجيه عريضة اتهام من عدمه هو قرار احترافي بمعزل عن أي رأي عام أو ضغط سياسي".

وتم تكليف نتنياهو يوم الأربعاء بتشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة بعد أن حشد دعم عدد أكبر بقليل من النواب مقارنة بخصمه في الانتخابات المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس. ولا يحظى أي منهما بأغلبية برلمانية صريحة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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