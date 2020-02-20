هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير, 2020 03:09 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في القدس حول خطة لبناء نحو ثلاثة آلاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية يوم الخميس. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إنه سيحيي خطة لبناء نحو ثلاثة آلاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية، وهو مشروع توقف فعليا بعد معارضة المجتمع الدولي.

وتعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن في إطار خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون.

(تغطية صحفية جيفري هيلر في القدس وعلي صوافطة في رام الله - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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