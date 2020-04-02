هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2020 12:27 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (في اليمين) بجوار وزير الصحة ياكوف ليتزمان أثناء الإدلاء ببيان حول تفشي فيروس كورونا في أول مارس آذار 2020. تصوير: عمير كوهين - رويترز.

من رامي أيوب

تل أبيب (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن نتنياهو سيعود للعزل الذاتي لستة أيام أخرى بعد أن أظهرت الفحوص إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا.

وكان نتنياهو (70 عاما) وهو أطول رؤساء حكومات إسرائيل بقاء في سدة الحكم، قد خرج مساء يوم الأربعاء من فترة عزل استمرت يومين بعد أن أصيبت مساعدة برلمانية بالمرض.

وظهر نتنياهو على التلفزيون الوطني ليعلن إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء.

لكن مكتبه قال إنه سيعزل نفسه مرة أخرى لمدة ستة أيام هذه المرة تماشيا مع توصيات الطبيب بعد أن ثبتت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا.

وكان الوزير البالغ من العمر 71 عاما قد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

ودخل عدة مسؤولين بارزين آخرين في العزل الذاتي بسبب مخالطة ليتزمان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن يوسي كوهين مدير الموساد سيخضع للعزل الذاتي في مقر المخابرات لمدة ثلاثة أيام.

وقال موشيه بار سيمون توف المدير العام للوزارة على تويتر إنه سيخضع للعزل الصحي في منشأة بمركز شيبا الطبي في تل أبيب. وأضاف أنه سيواصل إدارة الأزمة عبر "وسائل رقمية".

وتلزم القواعد الإسرائيلية بشكل عام بالعزل لمدة 14 يوما لأي شخص اقترب من حامل للمرض مع تقليص المدة مقابل عدد الأيام التي مضت منذ المخالطة.

وأعلنت إسرائيل وفاة ما لا يقل عن 29 شخصا بفيروس كورونا وإصابة أكثر من 6200. وفرضت السلطات قيودا مشددة لاحتواء تفشي الفيروس أبقت الإسرائيليين في المنازل وأجبرت الشركات على غلق أبوابها مما دفع معدل البطالة للصعود بشدة ليتجاوز 24 بالمئة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن ليتزمان وزوجته في حالة جيدة.

ويرأس ليتزمان حزبا يهوديا متطرفا، وحث أنصاره على الانصياع للقيود بعد أن شكك بعض الحاخامين وأعضاء الحزب في مخاطر كورونا وثاروا غضبا على أوامر البقاء في المنزل.

ويصف المسؤولون الإسرائيليون اليهود المتطرفين بأنهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالعدوى لأن المناطق التي يعيشون فيها عادة ما تكون فقيرة ومزدحمة.

وأعلن نتنياهو يوم الأربعاء فرض قيود جديدة لتقييد الحركة حول منطقة بني براك وهي بلدة يهودية متطرفة شهدت انتشار المرض فيها بشكل غير متناسب.

وقال ليتزمان في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء في صحيفة يديعوت أحرونوت "الوضع هناك مروع. كل يوم نتقاعس فيه نعرض حياة الناس للخطر...على الناس الآن الاستماع إلى وزارة الصحة".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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