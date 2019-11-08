هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 06:19 م

نفتالي بينيت رئيس حزب اليمين الجديد الإسرائيلي في القدس في صورة بتاريخ 27 يناير كانون الثاني 2019. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - قال متحدث باسم حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن رئيس الوزراء عين رئيس حزب ينتمي لليمين المتطرف وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال.

ويخلف نفتالي بينيت، رئيس حزب اليمين الجديد، نتنياهو في منصب وزير الدفاع. وجمع رئيس الوزراء بين منصبي وزير الدفاع ورئيس الوزراء لمدة عام تقريبا.

وذكر المتحدث باسم ليكود في بيان "سيُطرح التعيين على الحكومة لإقراره في اجتماع مقبل".

وتعاني السياسة الإسرائيلية من جمود بعد جولتي انتخابات غير حاسمتين هذا العام في أبريل نيسان وسبتمبر أيلول. وتساوى حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه رئيس الأركان السابق بيني جانتس مع حزب ليكود في انتخابات سبتمبر أيلول، وواجه الزعيمان صعوبات في تشكيل ائتلاف حاكم.

وشغل بينيت في السابق منصب وزير التعليم في حكومة نتنياهو. ويؤيد بينيت اتخاذ إجراءات صارمة مع المسلحين الفلسطينيين في غزة، وتطبيق أساليب غير عادية مع إيران خصم إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران.

(تغطية صحفية رامي أيوب - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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