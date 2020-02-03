هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 05:10 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الى اليمين) يصافح الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في عنتيبي يوم الاثنين. تصوير: أبوبكر لوبوا - رويترز. (لا يجوز اعادة بيع الصورة او الاحتفاظ بها في أرشيف).

كمبالا (رويترز) - قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني يوم الاثنين إن كمبالا تدرس إمكانية فتح سفارة لها في القدس.

وسيُنظر إلى مثل هذه الخطوة على الصعيد الدولي على أنها بيان تأييد لإعلان إسرائيل القدس عاصمة لها، في انتصار سياسي محتمل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أقل من شهر من الانتخابات العامة التي تجري هناك في الثاني من مارس آذار.

وقال موسيفيني خلال زيارة نتنياهو لأوغندا الحليفة منذ فترة طويلة "إذا قال صديق إنني أريد سفارتكم هنا وليس هناك فلا أري سببا في عدم القيام بذلك". واستدرك موسيفيني قائلا "إننا نعمل بشكل حقيقي وندرس ذلك".

وقال نتنياهو "عندما تفتحون سفارة في القدس سنفتح سفارة في كمبالا ..نأمل فعل ذلك في المستقبل القريب".

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم. ولكن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي نصت على عاصمة فلسطينية خارج حدود بلدية القدس.

ورفضت القيادة الفلسطينية هذه الخطة وقطعت يوم السبت كل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك العلاقات التي تخص الأمن.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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