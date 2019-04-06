هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2019 06:51 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث أثناء اجتماع مع سفراء دول حلف شمال الأطلسي لدى إسرائيل في القدس يوم 9 يناير كانون الثاني 2019. تصوير: عمار عوض - رويترز.

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إنه قد يضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا احتفظ بمنصبه في الانتخابات القادمة.

وفي حديث لقناة 12 نيوز الإسرائيلية سُئل نتنياهو عن السبب في عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة الغربية مثلما حدث في القدس الشرقية وهضبة الجولان ومناطق أخرى تم الاستيلاء عليها في حرب 1967.

فقال "أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية. سأوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية)".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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