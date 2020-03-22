هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2020 06:44 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة من أرشيف رويترز.

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إنه اقترب من التوصل لاتفاق على اقتسام السلطة مع خصومه السياسيين المنتمين للوسط ولكنهم نفوا بسرعة ذلك.

وقال الزعيم المحافظ المخضرم أن الهدف هو تشكيل حكومة مخولة بالتصدي لأزمة فيروس كورونا وإنهاء مأزق سياسي غير مسبوق شهد إجراء ثلاثة انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة خلال أقل من سنة.

وأضاف أنه سيرأس الحكومة 18 شهرا بعدها يتولى الجنرال السابق بيني جانتس رئاستها.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة 12 الإخبارية "تم الاتفاق على كل التفاصيل.

"سأترك (المنصب) في الموعد الذي نقرره لن تكون هناك ألاعيب. ملايين المواطنين ينتظروننا لإنقاذ إسرائيل".

وشكك حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه جانتس في صدق عرض نتنياهو.

وقال جانتس على تويتر إن "نتنياهو وأي شخص يريد الوحدة لا يفرض إنذارات ويستخدم تسريبات جزئية وبالتأكيد لا يضر بالديمقراطية أو المواطنين ولا يشل البرلمان".

ويتهم منتقدو نتنياهو بأنه يقوض الديمقراطية في الوقت الذي يقود معركة البلاد ضد كورونا.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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