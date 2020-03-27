تل أبيب (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه يوم الجمعة على المضي نحو تشكيل الحكومة.
وقال نتنياهو على تويتر باللغة العربية "اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على أنه سيقوم بتشكيل حكومة برئاسته".
وتم انتخاب منافس نتنياهو الرئيسي، بيني جانتس، رئيسا للبرلمان يوم الخميس، في مناورة مفاجئة تشير إلى تشكيل حكومة وحدة تُبقي رئيس الوزراء المخضرم في السلطة وتنهي عاما من الجمود السياسي في البلاد.
وقالت التغريدة إن ترامب ونتنياهو ناقشا خلال المكالمة "الخطوات المختلفة المطلوب اتخاذها من أجل التعامل مع تفشي وباء كورونا".
(تغطية صحفية رامي أيوب - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)