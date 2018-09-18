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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 04:35 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:35

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم 16 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات الأنباء. (reuters_tickers)