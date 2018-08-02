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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 06:45 م 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:45

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع رئاسة الوزراء في القدس يوم الثامن من يوليو تموز 2018. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

من مايان لوبل

القدس (رويترز) - قال مسؤول إسرائيلي يوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغي رحلة مقررة إلى أمريكا الجنوبية الأسبوع المقبل بسبب تطورات الوضع الخاص بقطاع غزة في حين تتواصل محادثات برعاية الأمم المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار.

وقال مسؤول ثان طلب عدم ذكر اسمه إن نتنياهو سيجتمع بمجلس الوزراء الأمني المصغر يوم الأحد لمناقشة اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى سلام طويل الأمد في قطاع غزة.

وكان من المفترض أن يزور نتنياهو كولومبيا من السادس حتى التاسع من أغسطس آب.

وتصاعدت حدة التوتر في الشهور القليلة الماضية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى حماس منظمة إرهابية. ونشبت ثلاثة حروب بين إسرائيل وحماس منذ عام 2008 وكانت آخرها في 2014.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يوم الأحد على تويتر إنه عقد "اجتماعات مثمرة" مع مسؤولين مصريين في إطار جهود تهدئة التوتر في غزة وحل المشكلات الإنسانية.

وأضاف "الشيطان دائما يكمن في التفاصيل لكننا نمضي قدما من أجل السلام".

وتعقد المحادثات في القاهرة لكن ملادينوف قال إنه عقد اجتماعات أيضا مع قادة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي غزة قالت حماس إن من المتوقع عودة بعض كبار مسؤوليها من مصر يوم الخميس لمناقشة الاتفاق.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس "إن الوفد سيصل قطاع غزة للتشاور في قضايا تهم شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حصار غزة".

وقال مصدر في حماس طلب عدم ذكر اسمه إن الوفد يضم نائب رئيس الحركة صالح العاروري الذي أبعدته إسرائيل في 2010.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنجبي لراديو الجيش الإسرائيلي "حقيقة إلغاء الزيارة (إلى كولومبيا) تظهر أن رئيس الوزراء لديه شعور بأن هذه الأيام حاسمة وأن من الضروري بقاؤه في البلاد وهو يعلم لماذا".

وهدأت قليلا الاحتجاجات الحدودية التي تخرج كل يوم جمعة منذ 30 مارس آذار لكن المنظمين تعهدوا بالاستمرار حتى ترفع إسرائيل العقوبات الاقتصادية عن القطاع.

وقتل ما لا يقل عن 155 فلسطينيا في الاحتجاجات بينما قتل جندي إسرائيلي برصاص قناص في غزة.

وخسرت إسرائيل قطاعات من الأراضي الزراعية والغابات بسبب حرائق سببتها الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم التي يتم تحميلها بمواد حارقة وإطلاقها من غزة.

وقالت إسرائيل يوم الاربعاء إنها ستوقف شحنات الوقود والغاز إلى قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان يوم الخميس إن هذه الخطوة جاءت ردا على استمرار العنف عبر الحدود رغم تأكيدات من مصر، التي تحاول التوسط في هدنة، بأنه سينتهي.

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من انقطاع الكهرباء لما يصل إلى 20 ساعة يوميا بسبب نقص الوقود.

وقال ليبرمان للصحفيين "استجبنا لطلب مصر... سمحنا بدخول الغاز والوقود، لكن كان هناك التزام مصري إضافي بألا يكون هناك المزيد من إطلاق الطائرات الورقية وإشعال الحرائق والاحتكاكات على امتداد السياج" الحدودي.

وأضاف "نظرا لاستمرار كل ذلك، قررت وقف إمدادات الغاز والوقود لقطاع غزة".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز