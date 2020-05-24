القدس (رويترز) - وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إلى المحكمة المركزية في القدس لبدء محاكمته في قضية فساد، وقال إن معارضيه يهدفون إلى الإطاحة به.
وأضاف في تصريح بثه التلفزيون أمام الكاميرات في المحكمة المركزية بالقدس الشرقية "الهدف هو إسقاط رئيس وزراء قوي من المعسكر اليميني وبالتالي عزل اليمين من القيادة لسنوات عديدة".
وبينما كان محاطا بمساعديه ومسؤولين يضعون الكمامات للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، قال نتنياهو إنه يقف شامخا ورافعا رأسه وسيواصل قيادة البلاد.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)