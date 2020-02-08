هذا المحتوى تم نشره يوم 08 فبراير, 2020 10:24 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في مؤتمر صحفي في عنتيبي بأوغندا يوم 3 فبراير شباط 2020. تصوير رويترز. (تستخدم الصورة في الأغراض التحريرية فقط).

من مايان لوبيل

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح نتنياهو في تجمع انتخابي بمستوطنة معاليه أدوميم "نحن بالفعل في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التي ستصبح، وفقا لخطة ترامب، جزءا من دولة إسرائيل. لن يستغرق الأمر (وقتا) طويلا".‭‭‭‭ ‬‬‬‬

‭‭‭‭ ‬‬‬‬وقال نتنياهو إن المنطقة ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الخارطة الوحيدة التي يمكن القبول بها هي خارطة الدولة الفلسطينية على حدود عام ٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لها".

وتُجري إسرائيل انتخابات عامة في الثاني من مارس آذار ويأمل نتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية بالفساد في الفوز بفترة خامسة في المنصب.

(شارك في التغطية علي صوافطة من رام الله - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد فرج)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك