هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 05:00 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الى اليمين) يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في واشنطن. صورة من أرشيف رويترز.

مرتفعات الجولان (رويترز) - قالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها ستطلق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان كتعبير عن الامتنان لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة الاستراتيجية.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967 وضمتها إليها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وخالفت الولايات المتحدة القوى العالمية الأخرى الشهر الماضي عندما وقع ترامب مرسوما يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور بشأن الجولان "تأثر جميع الإسرائيليين تأثرا عميقا عندما اتخذ الرئيس ترامب قراره التاريخي".

وأضاف بعد الاحتفال بعيد الفصح اليهودي أنه "سيقدم قرارا للحكومة يدعو لإطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان".

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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