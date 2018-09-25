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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 03:25 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:25

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في القدس يوم 16 سبتمبر ايلول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في سوريا بعد أن أعلنت روسيا أنها ستزود حليفتها سوريا بنظام صاروخي متطور مضاد للطائرات.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل أن يستقل طائرته إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "سنواصل العمل على منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا وسنواصل التنسيق العسكري بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي".

كانت روسيا ذكرت يوم الاثنين أنها ستمد سوريا بنظام صواريخ إس-300 أرض جو في غضون أسبوعين رغم اعتراض إسرائيل بقوة بعد أسبوع من اتهام موسكو لإسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا.

وقالت روسيا، التي تقاتل في سوريا دعما للحكومة ضد مقاتلي المعارضة والمتشددين، إن البطاريات السورية المضادة للطائرات أسقطت طائرة استطلاع من طراز إليوشن-20 عن طريق الخطأ بعد فترة وجيزة من قصف طائرات إسرائيلية هدفا قريبا.

واتهمت موسكو إسرائيل بخلق وضع خطير أسفر عن الحادث.

وتحدث نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين. وفي تصريحاته يوم الثلاثاء قال إنه اتفق مع بوتين على أن "فرق العمل من جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي ستجتمع قريبا".

وأدلى نتنياهو بتلك التصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر لمناقشة التوترات مع موسكو.

وقال نتنياهو "على مدى الأعوام الثلاثة الماضية حققت إسرائيل نجاحا كبيرا في منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا والمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة قتالية إلى حزب الله في لبنان".

لكنه أشار إلى أن هناك أوقات لا تسير فيها الأمور بسلاسة واصفا إسقاط سوريا للطائرة الروسية بأنه "مؤسف".

وتمارس إسرائيل صغوطا لمنع موسكو من تزويد سوريا بنظام إس-300 خشية أن يعرقل قدراتها الجوية على قصف القوات الإيرانية وحليفتها حزب الله في سوريا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز