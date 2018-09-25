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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في القدس يوم 16 سبتمبر ايلول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

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القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستواصل تنفيذ عمليات في سوريا، في تصريحات جاءت بعد أن أعلنت روسيا أنها ستزود حليفتها سوريا بنظام صاروخي متطور مضاد للطائرات.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل أن يستقل طائرته إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "سنواصل العمل على منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا وسنواصل التنسيق العسكري بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز