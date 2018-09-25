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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 01:17 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:17

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في القدس يوم 16 سبتمبر ايلول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء. (reuters_tickers)