هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2019 09:43 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في القدس يوم 5 مايو أيار 2019. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، مؤكدا موقفا قائما منذ فترة طويلة، وذلك بعد أن أعلنت إيران أنها ستتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف نتنياهو في كلمة بمناسبة (يوم الذكرى) "سمعت صباح اليوم وأنا في طريقي إلى هنا أن إيران تعتزم استئناف برنامجها النووي... لن نسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، وسنواصل قتال من يسعون لقتلنا".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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