هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 07:24 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حضوره الاجتماع الأسبوعي لحكومته في القدس يوم 12 يناير كانون الثاني 2020. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية ودعا الدول الغربية إلى فرض آلية "العقوبات التلقائية" على طهران.

وقال نتنياهو في بيان مصور " نعرف على وجه الدقة ما يحدث في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أن بإمكانها حيازة أسلحة نووية. أؤكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف "أدعو أيضا كل الدول الغريبة إلى فرض آلية العقوبات التلقائية بالأمم المتحدة الآن" بعد أن أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع في اتفاقها النووي مع إيران.

ويمكن أن تؤدي آلية فض النزاع الواردة في اتفاق 2015 في نهاية الأمر إلى إعادة فرض العقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)

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