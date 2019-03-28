هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 07:22 م

جندي إسرائيلي يسير بجوار مدافع بالقرب من الحدود مع غزة يوم الخميس. تصوير: امير كوهين - رويترز.

القدس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل مستعدة لشن حملة عسكرية موسعة في قطاع غزة لكن فقط كخيار أخير وذلك بعد يومين من اشتباكات عبر الحدود اندلعت قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو بعد زيارة الحدود مع قطاع غزة ولقاء قادة عسكريين إسرائيليين "ليعلم كل الإسرائيليين أنه إذا تطلب الأمر القيام بحملة شاملة فإننا سنقوم بها بقوة وأمان وبعد أن نستنفد كل الخيارات الأخرى".

والأمن قضية أساسية لنتنياهو في انتخابات التاسع من أبريل نيسان. ويواجه رئيس الوزراء، الموجود في السلطة منذ عشرة أعوام والمحاصر بمزاعم فساد، تحديا انتخابيا قويا من ائتلاف ينتمي للوسط بزعامة جنرال سابق.

وينفي نتنياهو مزاعم الفساد.

وشنت إسرائيل ضربات جوية ونقلت جنودا وتعزيزات مدرعة لحدود غزة بعدما أسفر هجوم صاروخي فلسطيني من القطاع الذي يخضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إصابة سبعة إسرائيليين في قرية شمالي تل أبيب يوم الاثنين.

وقال نتنياهو في كلمة بعد العودة من منطقة الحدود "نحن نحكم الطوق الأمني على قطاع غزة".

ويأتي القتال الذي نشب الأسبوع الجاري قبل الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات الأسبوعية على حدود القطاع والتي توافق الثلاثين من مارس آذار.

ودعت اللجنة المنظمة للاحتجاجات إلى مسيرة مليونية إحياء لتلك الذكرى يوم السبت في خمسة مواقع على الحدود مع إسرائيل.

وقُتل نحو مئتي شخص من غزة وجُرح آلاف آخرون بنيران إسرائيلية خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وقتل أيضا جندي إسرائيلي واحد.

وتقول إسرائيل إن استخدامها للقوة القاتلة يستهدف وقف محاولات اختراق الحدود وشن هجمات على جنودها والمدنيين.

وتدعو الاحتجاجات التي أطلق عليها اسم مسيرات العودة إلى حق الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي التي فر منها آباؤهم أو أُجبروا على الفرار منها في عام 1948.

وبعد يومين من الهجمات الصاروخية من غزة والضربات الجوية الإسرائيلية ساد هدود حذر يوم الأربعاء بعد وساطة مصرية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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