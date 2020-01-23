القدس (رويترز) - وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إيران بأنها "أكثر الأنظمة معاداة للسامية على وجه الأرض" خلال خطاب ألقاه في القدس في ذكرى المحارق النازية.

وقال نتنياهو لمجموعة من قادة العالم يشاركون في إحياء الذكرى "يساورني القلق لأننا لم نر بعد موقفا موحدا وحازما ضد النظام الأكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب.. نظام يسعى علنا إلى تطوير أسلحة نووية وإبادة الدولة اليهودية الواحدة والوحيدة".

وأضاف "إن إسرائيل تحيي الرئيس ترامب ونائبه بنس لتصديهما لطغاة طهران". وبنس من بين الحضور في المنتدى.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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