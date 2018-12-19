نتنياهو: حزب الله أغلق مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه وترسانته محدودة

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 10:15 ص

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لدى حضوره اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مكتبه بالقدس يوم 16 ديسمبر كانون الأول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

القدس (رويترز) - قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن جماعة حزب الله اللبنانية تمتلك "على الأكثر بضع عشرات" من الصواريخ دقيقة التوجيه إذ أغلقت مصانع لإنتاج هذه الصواريخ في لبنان بعد أن كشفتها إسرائيل في سبتمبر أيلول.

وأضاف في مؤتمر اقتصادي "هذه المواقع التي تقع قرب مطار بيروت.. مواقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة، والتي أطلعتني المخابرات الإسرائيلية على وجودها كي أكشف عنها. هذه المواقع أُغلقت". وتابع "يحاولون فتح مواقع جديدة. لكن من خلال هذه الإجراءات نحرمهم من امتلاك أسلحة دقيقة".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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