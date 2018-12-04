نتنياهو: حزب الله حفر أنفاقا عبر الحدود لإدخال إرهابيين إلى أراضينا
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في تل ابيب يوم الثلاثاء. تصوير: عمار عوض - رويترز(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء أن جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران حفرت أنفاقا عبر الحدود من لبنان لإدخال مسلحين إلى شمال إسرائيل.
وتحدث نتنياهو بعد أن قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه شن عملية على الجانب الإسرائيلي من الحدود "لكشف وإحباط" الأنشطة تحت الأرض.
وقال نتنياهو إن إسرائيل اتخذت قرار التحرك بخصوص الأنفاق "قبل أسابيع" وبدأت التنفيذ صباح يوم الثلاثاء. وأضاف أن العملية ستستمر ما كان ذلك ضروريا وإنها "جزء صغير" من عملية انتشار على كل الجبهات للدفاع عن إسرائيل.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز