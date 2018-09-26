نتنياهو "لم يفاجأ" بتفضيل ترامب لحل الدولتين مع الفلسطينيين
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بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل في القدس يوم 16 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأبناء(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - ذكرت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع الرئبس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يفاجأ" بتفضيل ترامب لحل الدولتين مع الفلسطينيين.
كانت تصريحات ترامب بخصوص حل الدولتين أوضح تعبير حتى الآن عن تأييد إدارته لهذا الأمر. وقالت إدارة ترامب من قبل إنها ستدعم حل الدولتين إن وافق عليه الطرفان.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز