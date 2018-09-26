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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 05:28 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:28

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل في القدس يوم 16 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأبناء (reuters_tickers)