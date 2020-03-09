هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 11:35 ص

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في برلين يوم 14 فبراير شباط 2020. تصوير: هانيبال هانشكه - رويترز

من خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - قال التلفزيون السوداني ومصدر في مجلس الوزراء يوم الاثنين إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم.

وأضاف التلفزيون أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.

وعُين حمدوك على رأس حكومة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، العام الماضي.

ووقع الهجوم في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد البشير واستمرت حتى بعد الإطاحة به.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون إقليمية ووسائل للتواصل الاجتماعي موكبا وبه عدد من السيارات الرياضية المتعددة الأغراض البيضاء التي لحقت بها أضرار وسيارة تعرضت لأضرار جسيمة.

وقال ثلاثة شهود لرويترز إن الهجوم وقع قرب المدخل الشمالي لجسر كوبر الذي يربط شمال العاصمة بوسطها حيث يقع مكتب حمدوك.

وأشاروا إلى أن الموكب استُهدف على ما يبدو من منطقة مرتفعة.

وذكرت محطة إذاعة رسمية أن الموكب تعرض لإطلاق رصاص وقذيفة بينما ذكر التلفزيون الرسمي أن الاستهداف تم بسيارة ملغومة.

وقال أحد الشهود "شاهدت لحظة التفجير والضرب جاء من عمارة عالية".

وتجمعت حشود من المواطنين مع محاولة الشرطة تأمين الموقع.

ويقود حمدوك حكومة مؤلفة من تكنوقراط بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والجماعات المدنية لفترة انتقالية تستمر حتى أواخر 2022.

وقال خالد عمر وهو عضو بارز في ائتلاف مدني دعم الثورة في تغريدة على تويتر "محاولة اغتيال الرئيس عبد الله حمدوك هي حلقة جديدة من حلقات التآمر للانقلاب على الثورة السودانية... وحدة وتماسك القوى الشعبية التي أنجزت الثورة هي حائط الصد لحماية السلطة المدنية. لا يجب أن يثنيا الإرهاب عن ذلك".

وبعد محاولة الاغتيال يوم الاثنين، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد التحرك ضد البشير إلى مظاهرات لإظهار الوحدة والدعم للحكم المدني.

(شارك في التغطية عمر فهمي من القاهرة - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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