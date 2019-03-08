هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 05:47 م

عليمة دولاميتش تحمل هاتف محمول عليه صورة أختها في البوسنة في صورة بتاريخ الخامس من مارس اذار 2019. تصوير: دادو روفيتش - رويترز.

من داريا سيتو-سوسيتش

تيساني (البوسنة) (رويترز) - بعد ربع قرن من الحرب التي دمرت بلدهن، تحاول ثلاث نساء بوسنيات إعادة أحبائهن اللائي تقطعت بهن السبل في الحرب السورية خاصة بعد انهيار حكم تنظيم الدولة الإسلامية.

ولا تملك الحكومة البوسنية، شأنها في ذلك شأن باقي حكومات الدول الأوروبية، خطة واضحة بشأن التعامل مع أسر المقاتلين المهزومين التابعين للتنظيم المتشدد.

وانضم بعض البوسنيين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. لكن ثلاث نساء قلن إن بناتهن وإحدى شقيقاتهن، اللائي يسعين لإعادتهن للبلاد هن وأطفالهن التسعة، لم يلعبن أي دور في التشدد.

وقالت سنية محمد اغيتش التي تتعاون مع امرأتين أخريين للضغط على السلطات من أجل المساعدة في إعادة أقاربهن "هدفنا الوحيد هو إعادة الأطفال إلى الوطن وإنهاء هذه المحنة في أقرب وقت ممكن".

وتتوق بناتهن، اللائي تقطعت بهن السبل مع أطفالهن في مخيم بشمال سوريا منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، إلى العودة، وأوضحن أن أزواجهن المتشددين أجبروهن على الذهاب إلى سوريا، وأنهن على استعداد لمواجهة أي تهم أمام القضاء إذا لزم الأمر.

وقالت عليمة دولاميتش التي قُتل زوج اختها في القتال عام 2017 وترك لها ثلاثة أطفال "أحاول أن أتخيل أننا تجمعنا معا ... أنا وهي وأطفالها .. لكن ذلك يبدو أمرا مستحيلا".

وترك مئات الأشخاص أوروبا للانضمام إلى الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. ومع اقتراب التنظيم مع خسارة آخر جيوبه في شرق سوريا يطلب المزيد والمزيد منهم العودة لأوطانهم.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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