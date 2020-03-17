هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2020 12:51 م

عمان (رويترز) - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يوم الثلاثاء أنها ستنتشر على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء البلاد في خطوة قال مسؤولون إنها تأتي قبيل إعلان وشيك لحالة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون لرويترز إن المملكة، التي أعلنت إغلاقا بالفعل بعد ارتفاع حالات الإصابة إلى 34 حالة على الأقل، على وشك اتخاذ خطوات أخرى منها إعلان الطوارئ.

وجاء في البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تبحث الحكومة يوم الثلاثاء ما إذا كانت ستقوم بتفعيل قانون دفاعي يمكن تطبيقه كمرسوم ملكي ويرقى إلى إعلان حالة طوارئ إذ يسمح للحكومة بفرض حظر تجول وقيود أخرى على الحركة.

وأغلق الأردن حدوده مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وعلق جميع رحلات الطيران.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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