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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 04:11 م 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:11

من عامير كوهين ونضال المغربي

الحدود بين غزة وإسرائيل (رويترز) - أطلق نشطاء فلسطينيون يوم الثلاثاء أكبر عدد من قذائف المورتر والصواريخ على إسرائيل منذ حرب غزة عام 2014 وردت إسرائيل بقصف جوي في تصعيد للقتال بعد عنف على الحدود استمر أسابيع.

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة الإسرائيلي بأن ما لا يقل عن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بشظايا بعد إطلاق بضع عشرات من قذائف المورتر والصواريخ من قطاع غزة، مما دفع إسرائيل إلى إطلاق صفارات الإنذار في جنوبها طوال يوم‭ ‬الثلاثاء. ولم ترد أنباء فورية عن سقوط قتلى أو جرحى من الفلسطينيين.

وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات، وذكر جيشها بأن طائراته الحربية أصابت أكثر من 30 هدفا تخص الفصائل المسلحة، بما في ذلك نفق عبر الحدود قيد الإنشاء. واتهمت حركة حماس المهيمنة على غزة والجهاد الإسلامي بإطلاق وابل القذائف.

ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة في قطاع غزة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي جاءت بعدما توعدت حركة الجهاد الإسلامي بالثأر لقتلاها في أعقاب قصف إسرائيلي بالدبابات يوم الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضائها.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، وهو ومتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أكثر الهجمات كثافة تُشن من قطاع غزة منذ حرب السبعة أسابيع في 2014 أدت إلى "أكبر رد انتقامي من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية" منذ ذلك الحين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 25 قذيفة أطلقت يوم الثلاثاء. واعترضت منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ بعضها وسقطت أخرى في مناطق خالية وأراض زراعية.

وانفجرت واحدة في ساحة روضة أطفال وألحقت الشظايا أضرارا بجدرانها قبل ساعة من موعد فتح أبوابها في بداية يوم الثلاثاء.

وتصاعد العنف في الأسابيع القليلة الماضية على الحدود مع غزة، حيث قتل 116 فلسطينيا بنيران إسرائيلية أثناء مظاهرات حاشدة تحت اسم "مسيرة العودة الكبرى".

ودافع فوزي برهوم المتحدث باسم حماس عن هجمات يوم الثلاثاء قائلا "ما قامت به المقاومة صباح اليوم يأتي في إطار الحق الطبيعي في الدفاع عن شعبنا والرد على جرائم القتل الإسرائيلية وعمليات استهداف واغتيال المقاومين المقصودة في رفح وشمال القطاع". وأضاف "والاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قادم."

وقال متحدث باسم الجهاد الإسلامي "تحية لكل الأبطال الفرسان الذين يواصلون رباطهم ودفاعهم عن كرامتنا، رغم الحصار والألم ... دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة. حتى يستبيحها الارهابيون دونما رادع. كرامة شعبنا أغلى ما نملك".

* انفجارات قوية

تصاعدت أعمدة الدخان وتطاير الغبار من المواقع المستهدفة. وهزت الانفجارات القوية المباني المجاورة مما تسبب في حالة من الذعر في وقت الذروة في الشوارع والأسواق. وقالت وزارة التعليم في غزة إن شظايا أحد الصواريخ تطايرت داخل مدرسة.

وقال نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص بالأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إنه قلق للغاية بشأن "إطلاق مقاتلين فلسطينيين للصواريخ بشكل عشوائي من قطاع غزة باتجاه سكان في جنوب إسرائيل".

ووسط انتقادات دولية لاستخدامها القوة الفتاكة ضد المظاهرات الحاشدة التي بدأت في 30 مارس آذار، قالت إسرائيل إن العديد من القتلى من النشطاء وإن الجيش كان يتصدى لهجمات على السياج الحدودي. ويقول الفلسطينيون ومناصروهم إن أغلب المحتجين مدنيون عزل وإن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة ضدهم.

وفي غضون ذلك، أبحر بعض من منظمي الاحتجاجات الفلسطينية على الحدود في قارب من غزة في تحد للحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وقال إيهاب أبو عرمانة (28 عاما) قبل أن يستقل مع 14 محتجا آخرين المركب "أنا بدي أبني لي مستقبل، بدي أعيش".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح للقارب بخرق الحصار، لكن بعد ساعات من إبحاره لم يذكر تفاصيل بشأن ما إذا كان قد اعترضه.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع الساحلي الضيق. وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005 لكنها تبقي على حصار بري وبحري متعللة باعتبارات أمنية، الأمر الذي أضر باقتصاد القطاع الذي وصل إلى حالة الانهيار.

وتقيد مصر كذلك الحركة من وإلى القطاع الواقع على حدودها.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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رويترز