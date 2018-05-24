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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 12:17 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 00:17

صورة من أرشيف رويترز لامرأة سعودية خلال تدريب على قيادة السيارة في جامعة بجدة.

الرياض (رويترز) - قال نشطاء ومنظمة العفو الدولية يوم الخميس إن السعودية أطلقت سراح أربع ناشطات في مجال حقوق المرأة كن ضمن مجموعة احتجزتها السلطات الأسبوع الماضي في حملة بدأت قبل أسابيع فقط من إلغاء حظر قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وكانت منظمات حقوقية دولية ذكرت أن السلطات احتجزت 11 ناشطا على الأقل معظمهم من النساء اللواتي نظمن حملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية والذي يشترط أن تحصل النساء على موافقة أحد ذويها الذكور على القرارات المهمة.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي احتجاز سبعة أشخاص على خلفية اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على "عناصر معادية" وقالت إن السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين. ولم تذكر أسماء المقبوض عليهم.

ولم تتضح شروط الإفراج عن الناشطات عائشة المانع وحصة آل الشيخ ومديحة العجروش وولاء آل شبر. ولم تظهر أسماء الناشطات في تقارير إعلامية محلية نددت ببعض المحتجزين الآخرين بوصفهم خونة.

وتخوض عائشة وحصة ومديحة حملة منذ عام 1990 للمطالبة بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارات.

وقال نشطاء ودبلوماسيون إن موجة الاعتقالات الجديدة ربما يكون الهدف منها استرضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضافوا أنها قد تكون أيضا رسالة إلى النشطاء لعدم تقديم مطالب لا تنسجم مع برنامج الحكومة.

وقال نشطاء إن من المستبعد الإفراج قريبا عن المحتجزين الآخرين، ومن بينهم إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة. وعبر النشطاء عن قلقهم من إمكانية أن يستمر الاحتجاز لشهور دون اتهام.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق.

ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة هؤلاء المحتجزين بالخونة "وعملاء السفارات" مما أثار حفيظة دبلوماسيين في الرياض.

وسعى ولي العهد الأمير محمد إلى كسب دعم حلفاء بلاده الغربيين لإصلاحاته الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط ودعم انفتاح المجتمع السعودي.

لكن رغم إشادة الكثيرين بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارات باعتباره دليلا على توجه تقدمي جديد في السعودية فقد رافقت ذلك حملة على المعارضين.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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رويترز