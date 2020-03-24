هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2020 08:53 م

من لمين شيخي

الجزائر (رويترز) - قال محامون حقوقيون بارزون يوم الثلاثاء إن محكمة جزائرية قضت بالسجن لمدة عام على أحد أبرز رموز الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة.

ووجهت لكريم طابو تهمة "إضعاف معنويات الجيش" العام الماضي في أعقاب انتقاده قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي فجأة نتيجة أزمة قلبية أواخر ديسمبر كانون الأول.

وأصبح طابو أبرز رموز احتجاجات الحراك الشعبي، التي بدأت في فبراير شباط 2019، وهزت المؤسسة السياسية الجزائرية الراسخة باحتجاجات جماعية أسبوعية أجبرت بوتفليقة على الاستقالة.

وقال الناشط السياسي والمحامي عبد الغني بادي في مقطع مصور نُشر على الإنترنت إن طابو حُكم عليه بالسجن لمدة عام دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه بعد تعرضه لمشكلة صحية.

وتساءل "كيف يمكننا مقاضاة شخص لا يستطيع الكلام لأنه مصاب بجلطة؟".

وقال محام حقوقي آخر، هو مصطفى بوشاشي، لوسائل إعلام محلية "هذه فضيحة".

ولم تصدر وزارة العدل بيانا رسميا يؤكد الحكم أو العقوبة.

واستمرت الاحتجاجات بعد وفاة قايد صالح وانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في انتخابات عارضها المحتجون.

لكن الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة كل يوم جمعة توقفت بعد استمرارها لأكثر من عام بسبب فيروس كورونا المستجد.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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