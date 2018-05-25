نصر الله يقول إن العقوبات الأمريكية "جزء من المعركة"
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الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يخاطب مناصريه عبر شاشة كبيرة في منطقة وادي البقاع اللبنانية يوم 15 أبريل نيسان - 2018. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الجمعة إن العقوبات الأمريكية لن يكون لها تأثير على الجماعة المدعومة من إيران لكنها قد تسبب أذى لمؤيديها ووصفها بأنها "جزء من المعركة".
وأضاف نصر الله في خطاب تلفزيوني أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن المتضررين من العقوبات ويجب ألا تتخلى عنهم وتدير ظهرها لهم.
(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)
رويترز