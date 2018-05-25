نصر الله يقول إن العقوبات الأمريكية "جزء من المعركة"

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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 05:03 م 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 17:03

الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يخاطب مناصريه عبر شاشة كبيرة في منطقة وادي البقاع اللبنانية يوم 15 أبريل نيسان - 2018. تصوير: عزيز طاهر - رويترز. (reuters_tickers)