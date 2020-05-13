هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2020 06:51 م

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يتحدث عبر شاشة تلفزيونية في بيروت. صورة من أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الأربعاء إن الإسرائيليين يهاجمون "كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ" في سوريا. وتابع نصر الله أن حزب الله لن ينسحب من سوريا نتيجة الضربات الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل كثيرا من الغارات داخل سوريا منذ بدء الحرب الأهلية هناك عام 2011، وهي ترى في وجود حزب الله وحليفته إيران هناك تهديدا استراتيجيا.

وتؤدي الجماعة الشيعية اللبنانية المدججة بالسلاح دورا حيويا في الحرب وساعدت الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة السيطرة على معظم أراضي البلاد.

وفي تعليقات نادرة على الهجمات الاسرائيلية في سوريا، قال نصر الله إنه في ظل إحكام الأسد قبضته على الأمور، حولت إسرائيل اهتمامها في الآونة الأخيرة إلى قصف أهداف سورية لضرب مواقع تصنيع الصواريخ دقيقة‭ ‬التوجيه التي تعتبرها تهديدا.

وقال الأمين العام لحزب الله "عندما فشلت الحرب في سوريا وأدرك الصهاينة أنهم خسروا الحرب ذهبوا إلى هدف آخر وصار عندهم هدف جديد وأخطار جديدة ستترتب على الانتصار في سوريا".

وأضاف أن هذه الاخطار "جزء منها يتعلق بنفس القوات العربية السورية والقدرات العسكرية السورية وخصوصا ما يترتبط بالقدرات الصاروخية وصناعة الصواريخ الدقيقة، ولذلك نجدهم يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا ويعتبرون أن قوة وتصنيع الصواريخ في سوريا هي قوة لسوريا وهي قوة لمحور المقاومة بلا شك".

ونفى نصر الله أن تكون الضربات الجوية الإسرائيلية دفعت سواء حزب الله أو إيران للانسحاب من سوريا ووصف إصرار إسرائيل على حدوث ذلك بأنها انتصارات واهمة.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قال في أبريل نيسان إن الجيش الإسرائيلي يعمل من أجل إخراج طهران من سوريا.

(تغطية صحفية ليلى بسام من بيروت - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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