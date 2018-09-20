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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 10:32 ص 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:32

بيروت (رويترز) - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الخميس إن جماعته باتت تمتلك صواريخ دقيقة رغم الضربات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة لقطع طريق الإمداد عبر سوريا.

وأضاف نصر الله في كلمة نقلها التلفزيون "في موضوع الصواريخ الدقيقة ومحاولاته في سوريا لقطع الطريق على هذه القدرة وعلى هذه الإمكانية.. أقول له مهما فعلت في قطع الطريق لقد انتهى الأمر وتم الأمر وأنجز الأمر وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا ستواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام".

وقدم حزب الله اللبناني المدعوم من إيران دعما حيويا للجيش السوري في حربه المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات مما ساعده في استعادة أجزاء كبيرة من البلاد. وتنامت قوة حزب الله عسكريا منذ دخوله الحرب في سوريا عام 2012.

وتعتبر إسرائيل حزب الله أكبر تهديد على حدودها وقالت إنها نفذت هجمات متكررة في سوريا لمنع حصول حزب الله على شحنات أسلحة من إيران.

وساعد الحرس الثوري الإيراني في إنشاء حزب الله في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بهدف مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان الذي انتهى عام 2000. وخاضت إسرائيل وحزب الله حربا على مدى 34 يوما في يوليو تموز عام 2006.

وقال عبر شاشات عملاقة أمام الحشود بمناسبة عاشوراء ذكرى مقتل الأمام الحسين "إن الإسرائيليين غاضبون لأن مشروعهم في المنطقة سقط بعد أن علقوا آمالا كبيرة على ما يجري في سوريا والعراق لكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح، فهم يعرفون أن محور المقاومة أصبح أقوى وأن دولاً وشعوبا جديدة أصبحت في دائرة المواجهة مع العدو الصهيوني".

لكنه حذر في الوقت نفسه قائلا "يجب أن نكون جميعا على حذر لأن الإسرائيلي غاضب".

(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير نادية الجويلي)

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رويترز