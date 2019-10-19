هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أكتوبر, 2019 10:21 ص

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في صورة من أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم السبت إن جماعته لا تؤيد استقالة الحكومة إثر احتجاجات حاشدة في مختلف أنحاء لبنان قائلا إن البلاد أمامها وقت ضيق لحل الأزمة الاقتصادية.

وأضاف نصر الله أنه يدعم الحكومة الحالية "ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة" وأن الاحتجاجات المستمرة تظهر أن الطريق للخروج من هذه الأزمة ليس بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وقال "عند فرض ضرائب جديدة على الفقراء سننزل على الشارع".

(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير ياسمين حسين)

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